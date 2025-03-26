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В Яндекс Go появится возможность оплаты проезда в общественном транспорте

Оплатить проезд в Яндекс Go можно будет по QR-коду или с помощью Bluetooth
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Shutterstock

В Яндекс Go появится возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях, сообщает пресс-служба компании. Первым городом России, в котором появится новая функция, станет Ярославль.

Оплатить проезд можно будет двумя способами: с помощью QR-кода или через Bluetooth-метку в салоне. Чтобы оплатить проезд через Bluetooth, нужно включить его на телефоне, открыть раздел «Транспорт», выбрать нужный автобус, трамвай или троллейбус и подтвердить оплату. Оба метода позволяют точно выбрать нужный транспорт и оплатить проезд именно в нем.

Также пользователи могут не привязывать банковскую карту перед оплатой — так как деньги спишутся с той, которую ранее использовали в других сервисах приложения.

Купленный пассажиром билет сохраняется в разделе «Мой билет» в приложении Яндекс Go.

Функция оплаты проезда в транспорте станет дополнением к другим городским сервисам приложения. В будущем покупка билетов через Яндекс Go появится и в десятках других регионов России.

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