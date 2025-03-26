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Сбер назвали мощным центром экспертизы в сфере устойчивого развития

Объем продаж некредитных ESG-продуктов Сбера достиг 3,4 млрд рублей
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Пресс-служба Сбера

Сбер является мощным центром экспертизы в сфере устойчивого развития, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что Сбер активно финансирует зеленые и социальные инициативы.

«Наш портфель отечественного финансирования уже превышает 3,7 трлн рублей, а объем продаж некредитных ESG-продуктов составил 3,4 млрд рублей», — сказал он.

Ведяхин добавил, что Сбер разрабатывает и внедряет инновационные цифровые инструменты для борьбы с климатическими изменениями и защиты окружающей среды.

«Помогая своим клиентам трансформироваться, мы обеспечиваем им долгосрочное конкурентное преимущество и стимулируем устойчивое развитие экономики в стране», — сказал он.

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