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БПИФ «Сберегательный» возглавил рейтинг фондов с самыми низкими комиссиями

Российская УК снизила комиссию до 0,299% в год
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УК «Первая» снизила комиссию за управление биржевым паевым инвестиционным фондом «Сберегательный» (SBMM). В результате, по данным информационного портала Investfunds, этот БПИФ возглавил рейтинг фондов с самыми низкими комиссиями на российском рынке. Об этом сообщили в управляющей компании.

Теперь совокупные расходы и издержки фонда составляют не более 0,299% (ранее 0,333%) в год, они уже включены в цену пая.

В управляющей компании отметили, что снижения комиссии удалось достичь благодаря сокращению инфраструктурных расходов на 0,01235% и прочих расходов на 0,02165%.

Фонд «Сберегательный» инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ и ОФЗ и дает возможность заработать на повышении ключевой ставки. Бенчмарк — RUONIA (Ruble Overnight Index Average).

В УК «Первая» отметили, что из-за жесткой кредитно-денежной политики в прошлом году фонд приобрел большую популярность — в него вложили свыше 215 млрд рублей, а стоимость чистых активов превысила 277,5 млрд рублей.

Спред между ценой покупки и продажи SBMM — 0,1 копейки, цена пая — чуть больше 15 рублей. С начала года он вырос на 3,6%, став лидером по доходности среди фондов денежного рынка с СЧА более 1 млрд рублей.

При владении паями от трех лет есть возможность не платить НДФЛ с прибыли до 3 млн рублей.

Генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский назвал сравнение комиссий в них с аналогами на развитых рынках одной из наиболее обсуждаемых тем в отношении биржевых фондов.

«Сейчас мы довели комиссию в одном из наиболее популярных фондов на рынке до 0,299%, что вполне сопоставимо с уровнями комиссий на иностранных рынках. Например, уровень расходов в ETF от iShares Prime Money Market составляет 0,2%», — заявил он.

Бершадский уточнил, что снижение комиссии в SBMM фактически увеличивает доходность продукта, особенно это заметно на больших суммах.

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