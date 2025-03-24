В Москве вручили награды победителям премии «Управление изменениями. Визионеры»

В Москве наградили победителей VI премии «Управление изменениями. Визионеры». Жюри конкурса отметило 20 компаний в 11 номинациях. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В этом году на конкурс были поданы заявки в двух блоках: «Оценка отчетов компаний» и «Оценка проектов». Оценку работ проводил аналитический партнер премии — рейтинговое агентство АКРА в соответствии с методологическими подходами, разработанными Группой компаний Б1.

Эксперты оценивали проекты по критериям существенности, инновационности, масштабируемости социального воздействия и устойчивости результатов их реализации.

Первое место в номинации «Успешный старт» получила международная компания ПАО «Объединенная компания «Русал» за проект «Женский центр досуга и самореализации «Атмосфера».

В номинации «Уникальная Синергия» было определено два победителя — ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) совместно АНО «Пространство равных возможностей» с платформой beelineforkids.ru и компания «Лемана Про» с проектом «Том Сойер Фест».

Статуэтку также получили представители компании «Лукойл» в номинации «Экология. Крупный бизнес».

В номинации «Лучшие кросс-медийные проекты» был отмечен Сбербанк, «Лента.ру» в номинации «За вклад в развитие отрасли», НП «ИСиАР-Рус» за рекомендации по устойчивой упаковке для лекарственных препаратов и БАДов.

Награды также вручили компаниям «Сибур Холдинг», бренду ресторанов «Тануки», московскому учреждению «Организатор перевозок», ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» и другим.

Премия учреждена шесть лет назад медиа проектом +1 и направлена на выявление лучших национальных практик и проектов, которые оказывают устойчивое воздействие на экологию, экономику и общество. За время ее существования было подано более 600 заявок.

Коммуникационным партнером премии выступил ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн).

Титульными информационными партнерами премии стали радио Maximum, медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами — «Лента.ру», «Газета.ru», RB.ru, Бизнес и Общество, Тelegram-канал «Экологичные мероприятия».