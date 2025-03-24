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Билайн и «Рэдмэдробот» объявили о сотрудничестве в сфере ИИ

Билайн и «Рэдмэдробот» будут совместно развивать интеллектуальных ассистентов
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ПАО «Вымпелком» (билайн) и ООО «Рэдмэдробот» (red_mad_robot) объявили о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, в рамках которого компании будут разрабатывать ИИ-решения для внутреннего использования, корпоративных клиентов и розничного рынка, сообщает пресс-служба билайна.

Компании планируют разрабатывать и внедрять виртуальных ассистентов и интеллектуальные системы управления знаниями.

Также компании создадут ИИ-решения для повышения конкурентоспособности бизнеса, включая мультиагентные платформы и интеллектуальные сервисы.

Как отметил генеральный директор билайна Сергей Анохин, сотрудничество позволит компании предлагать своим клиентам востребованные продукты нового поколения.

«Уверен, что совместные проекты будут выстроены в формате win-win, где каждая из сторон внесет свой вклад в создание инновационных решений», — сказал он.

Что касается сотрудничества на розничном рынке, компании разработают ИИ-сервисы для персонализированного взаимодействия клиентов с продуктами и услугами, среди которых интеллектуальные помощники и поддержка клиентов.

«Технологии и экспертиза red_mad_robot в области искусственного интеллекта, объединенные с опытом билайна в работе с клиентами и масштабными сервисами, позволят создавать прорывные ИИ-решения, востребованные как в бизнесе, так и в повседневной жизни пользователей», — отметил основатель red_mad_robot Алексей Макин.

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