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«Аэрофлот» запускает новые дорожные наборы для пассажиров

Пассажиры «Аэрофлота» оценят новые дорожные наборы на борту
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Аэрофлот

«Аэрофлот» вводит обновленные дорожные наборы для пассажиров бизнес- и комфорт-класса, расширяя сервис на рейсах разной продолжительности, сообщили в авиакомпании.

Теперь на коротких рейсах длительностью до 3 часов пассажиры бизнес-класса смогут получить компактные сумки-футляры с необходимыми предметами комфорта: тапочками, рожком для обуви, берушами и кремом для рук.

В свою очередь, на маршрутах продолжительностью более 6 часов в комфорт-классе будут доступны новые наборы, включающие фирменную косметичку, маску для сна, беруши, рожок для обуви, салфетку для обуви и бальзам для губ.

Наборы для рейсов свыше 3 часов в бизнес-классе также были обновлены. В них войдут фирменная косметичка, беруши, ложка для обуви, шариковая ручка «Аэрофлот», маска для сна, зубная паста и щетка, флоссер, а также набор премиальной увлажняющей косметики в тревел-формате: крем для лица, крем для рук и бальзам для губ. Косметички представлены в двух цветовых решениях — для полетов туда и обратно.

Как уточнили в авиакомпании, все премиальные косметические средства в дорожных наборах «Аэрофлота» были произведены в России.

На популярных туристических направлениях между Москвой и Бангкоком, Пхукетом, Мальдивами, Сейшелами пассажирам бизнес-класса предложат особенные наборы с экологичным дизайном. В соответствии с современными трендами на разумное потребление, «Аэрофлот» минимизировал использование пластика. Так, зубная щетка и ложка для обуви выполнены из бамбука, а упаковка предметов наполнения изготовлена из крафтовой бумаги.

Отмечается, что вместительную сумочку и маску для сна можно забрать с собой для повторного использования. Дизайн наборов также будет различаться в зависимости от направления полета.

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