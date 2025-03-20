Банки назвали институтом развития туристической отрасли

Туристическая отрасль является основным драйвером развития регионов, заявил исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка Константин Марков в рамках сессии Сбера «Тихая гавань турбизнеса-2025: анализ, финансы, цифра» на выставке MITT.

«Туризм привлекает инвестиции, создает новые рабочие места, повышает благополучие», — сказал он.

Марков добавил, что Сбер привлекает все возможные инструменты для развития туризма, включая ИИ-решения, аналитику отрасли и другие.

«Сбер, как и любой другой банк, рассматривающий заявку, выступает своего рода институтом развития компетенции инвесторов в сфере туризма по продуктам экосистемы, продуктам ключевого банковского направления, наличию и анализу бизнес-плана», — отметил он.

В рамках сессии участники также обсудили тенденции рынка туризма. Они пришли к выводу, что для туризма важен рост реальных доходов населения. По их словам, 65% всех туристов, которые путешествовали по России в 2024 году, за последний год увеличили свой доход. В 2024 году туристы потратили в поездках 2,3 трлн рублей — это на 11% больше, чем в 2023-м.

По словам руководителя направления «Умный дом Sber» в SberDevices Екатерины Гельфанд, умные устройства с ИИ в отелях значительно облегчают жизнь.

«В отеле «Манжерок», после того как установили умные колонки, люди стали слушать музыку намного чаще. Большим спросом пользуется голосовой ассистент. Можно управлять шторами, светом, телевизором, включать мультфильмы и музыку. Все это и многое другое делает отдых в разы комфортнее и приятнее», — сказала она.