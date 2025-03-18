«Металлоинвест» получил национальную премию «Лидеры ответственного бизнеса»

Компания «Металлоинвест» стала победителем национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» по итогам деятельности в 2024 году. Церемония награждения прошла в Москве на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Цель премии — содействие развитию ответственной деловой практики, повышение информационной открытости бизнеса, признание вклада компаний в формирование благоприятной социальной и природной среды, в развитие человеческого потенциала и территорий.

При рассмотрении заявок экспертный совет премии учитывал позиции компаний в ведущих индексах и рейтингах устойчивого развития, а также вклад бизнеса в решение общественно значимых задач.

Оргкомитет оценил программу социальных инвестиций «Вместе!», направленную на развитие регионов присутствия «Металлоинвеста» — Белгородской и Курской областей.

В число лучших вошли также программы компании по развитию культуры безопасности на производстве, поддержке семьи, материнства и детства, исключению и сокращению сбросов сточных вод в водные объекты. Кроме того, были отмечены разработки промышленного программного обеспечения «Металлоинвеста» в рамках импортозамещения.

По словам генерального директора компании Олега Крестинина, ответственность перед обществом — неотъемлемая часть стратегии и философии «Металлоинвеста». Эти принципы были заложены основателем компании Алишером Усмановым, напомнил он.

«Забота о людях, экологии, развитие городов, поддержка образования, медицины, культуры и спорта — это ключевые принципы работы компании», — сказал Олег Крестинин.

В 2024 году «Металлоинвест» направил более 26 млрд рублей на природоохранную деятельность.

Социальные инвестиции в устойчивое развитие Белгородской и Курской областей и в благотворительность в 2024 году превысили 5 млрд рублей.

Кроме того, в 2024 году компания, которая является одним из крупнейших работодателей Белгородской и Курской областей, направила 800 млн рублей на улучшение условий труда сотрудников.

За последние 5 лет «Металлоинвест» направил более 25 млрд рублей на социально значимые проекты и благотворительность.

Премия «Лидеры ответственного бизнеса» была учреждена в 2023 году по поручению президента РФ Владимира Путина.