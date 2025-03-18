Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Металлоинвест» получил национальную премию «Лидеры ответственного бизнеса»

Жюри премии «Лидеры ответственного бизнеса» отметило проекты «Металлоинвеста»
close
Пресс-служба компании «Металлоинвест»

Компания «Металлоинвест» стала победителем национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» по итогам деятельности в 2024 году. Церемония награждения прошла в Москве на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Цель премии — содействие развитию ответственной деловой практики, повышение информационной открытости бизнеса, признание вклада компаний в формирование благоприятной социальной и природной среды, в развитие человеческого потенциала и территорий.

При рассмотрении заявок экспертный совет премии учитывал позиции компаний в ведущих индексах и рейтингах устойчивого развития, а также вклад бизнеса в решение общественно значимых задач.

Оргкомитет оценил программу социальных инвестиций «Вместе!», направленную на развитие регионов присутствия «Металлоинвеста» — Белгородской и Курской областей.

В число лучших вошли также программы компании по развитию культуры безопасности на производстве, поддержке семьи, материнства и детства, исключению и сокращению сбросов сточных вод в водные объекты. Кроме того, были отмечены разработки промышленного программного обеспечения «Металлоинвеста» в рамках импортозамещения.

По словам генерального директора компании Олега Крестинина, ответственность перед обществом — неотъемлемая часть стратегии и философии «Металлоинвеста». Эти принципы были заложены основателем компании Алишером Усмановым, напомнил он.

«Забота о людях, экологии, развитие городов, поддержка образования, медицины, культуры и спорта — это ключевые принципы работы компании», — сказал Олег Крестинин.

В 2024 году «Металлоинвест» направил более 26 млрд рублей на природоохранную деятельность.

Социальные инвестиции в устойчивое развитие Белгородской и Курской областей и в благотворительность в 2024 году превысили 5 млрд рублей.

Кроме того, в 2024 году компания, которая является одним из крупнейших работодателей Белгородской и Курской областей, направила 800 млн рублей на улучшение условий труда сотрудников.

За последние 5 лет «Металлоинвест» направил более 25 млрд рублей на социально значимые проекты и благотворительность.

Премия «Лидеры ответственного бизнеса» была учреждена в 2023 году по поручению президента РФ Владимира Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами