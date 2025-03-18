В Ассоциации менеджеров обсудили возможности бизнеса для развития малых городов

Как в городах присутствия бизнеса создать среду, куда хочется переехать с семьей и приглашать друзей — эта тема стала предметом обсуждения на двухдневном выездном заседании Комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров, которое провели в городе Доброград Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Встреча объединила представителей крупнейших российских компаний, банков, государственных ведомств, НКО, а также экспертов в области ESG и устойчивого развития.

Участники мероприятия обсудили, на какие ценности сегодня в первую очередь опираются компании для удержания и привлечения человеческого капитала в регионах присутствия, и как сегодня выглядит идеальный город для жизни и работы.

Программа включала в себя экскурсию по городу Доброграда, встречу с его основателем Владимиром Седовым, деловую сессию, а также воркшопы, где в формате групповых дискуссий эксперты представили лучшие практики развития городской среды.

По словам исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева, в условиях перехода к новым экономическим и социальным реалиям тема развития городов присутствия компаний становится все более актуальной.

Основатель города Доброград и компании Askona Life Group Владимир Седов сказал, что город для него — это среда, люди, окружение и эмоциональная составляющая.

Он признался, что стремился построить такой город, в котором будет комфортно жить разным поколениям, а для этого нужно было учесть все их потребности.

«Как предприниматель, я закрепил для себя два основных принципа — буду инвестировать только в тот бизнес, который продлевает человеческую жизнь, и тот, который улучшает качество жизни», — заявил Владимир Седов.

Директор организации «Творческое сообщество МИРА» Евгения Казарновская напомнила, что в свое время по инициативе группы бизнесменов еще один город Владимирской области — Суздаль — удалось развить и сделать привлекательным для туристов. Сейчас многие гости города интересуются, как здесь купить землю.

Согласно опросам, примерно 60-67% россиян хотят жить в индивидуальных домах, отметила президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

«Поэтому в числе преимуществ малых городов может быть та самая возможность приобрести индивидуальный жилой дом», — сказала она.

Медиахолдинг Rambler&Co выступил одним из информационных партнеров мероприятия.

Доброград — первый город в России, создаваемый на частные инвестиции при поддержке государства.