Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2024 год

Чистая прибыль Совкомбанка за 2024 год по МСФО составила 77 млрд рублей

Группа Совкомбанка и дочерние общества заработали 77 млрд чистой прибыли за 2024 году следует из опубликованного банком документа о финансовых результатах.

Выручка банка и дочерних обществ выросла в 2 раза и составила 722 млрд рублей (395 млрд рублей в 2023 году), активы увеличились на 27% и составили 4 трлн рублей, а капитал вырос на 31% год к году (до 390 млрд рублей с учетом субординированного долга в 57,8 млрд рублей).

Как отметил первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский, в банке довольны результатами 2024 года.

«Снижение чистой прибыли после рекордного 2023 было ожидаемым, учитывая, что банк исторически не является бенефициаром роста ставок, и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок», — сказал он.

Хотимский считает, что в 2025 году основным вызовом для банка станет кредитный риск, связанный с замедлением экономики и давлением ставок.

«Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей в ROE с 0,2% до 4%. Пришло время перейти от реализации десятков проектов к масштабному внедрению тысяч ИИ-инициатив», — добавил он.

Также клиентская база Совкомбанка выросла до 10 млн активных клиентов благодаря развитию розничного бизнеса и интеграции клиентов «Хоум банка».

В Совкомбанке добавили, что ключевыми событиями 2024 года стало объединение с «Хоум банком», операционная интеграция страховой группы «Инлайф» и подтверждение Московской биржей коэффициента free-float акций банка на уровне 10%. Также агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня AA(ru) с прогнозом «стабильный».

Что касается небанковского сектора, совокупные премии страхового бизнеса выросли на 32% (до 55 млрд рублей) по сравнению с 2023 годом. Также лизинговый портфель «Совкомбанк Лизинг» вырос на 47% (до 84 млрд рублей год к году).