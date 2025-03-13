Руководитель Центра ИИ НИУ ВШЭ оценил прогресс GigaChat от Сбера

Искусственный интеллект GigaChat, разработанный Сбером, может стать эффективным помощником для решения повседневных задач не только в образовательных учреждениях, но и в компаниях других отраслей. Об этом рассказал руководитель Центра ИИ НИУ ВШЭ Алексей Масютин.

По его словам, университеты часто сталкиваются с множеством процессов, требующих стандартизации: от приема новых студентов до проведения экзаменов для проверки знаний.

«Во многом данные бизнес-процессы содержат рутинную компоненту: ответы на типовые вопросы и жизненные ситуации, в которых оказывается студент, составление и проверка экзаменов с вопросами открытого типа. GigaChat и аналогичные большие языковые модели находят свое применение здесь», — сказал он.

В качестве примера эксперт привел опыт нижегородского кампуса НИУ ВШЭ, где был успешно протестирован RAG-ассистент на базе GigaChat. Этот инструмент помог учебному офису значительно снизить нагрузку, предоставляя студентам круглосуточную поддержку по более чем 100 темам. Среди них — вопросы заселения в общежитие, академической мобильности, выбора курсов и другие. Благодаря внедрению AI-ассистента учебный офис смог сократить количество обращений к сотрудникам, повысив при этом скорость и точность ответов.

Ранее Сбер представил новое поколение моделей GigaChat 2.0, ориентированных на бизнес-сегмент. В компании утверждают, что эти AI-модели позволяют создавать компаниям более производительных и независимых AI-агентов, способных эффективно справляться с различными бизнес-задачами, включая аналитические и многоэтапные процессы.

Обновленные модели заметно улучшили свои способности в математике, естественных и гуманитарных науках, а также в программировании и разработке программного обеспечения.

Независимый бенчмарк MERA подтвердил лидерство модели GigaChat 2 MAX среди AI-решений, а тесты формата MMLU показали ее превосходство над конкурентами на русском и английском языках. Флагманская модель серии успешно конкурирует с Qwen2.5, GPT4o и LLaMA 70B, особенно выделяясь в обработке фактологической информации на русском языке и соблюдении заданных форматов.