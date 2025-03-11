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Спрогнозирован курс биткоина на апрель

Финансист Григорьев: в апреле биткоин будет стоить от $80 тысяч до $100 тысяч
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Shutterstock

В апреле биткоин будет стоить от $80 тыс. до $100 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» гендиректор онлайн-платформы «Кошелек.ру» Борислав Григорьев.

«Базовый сценарий на апрель остается скорее медвежьим. Биткоин, вероятно, продолжит колебаться в диапазоне $85–95 тыс., поскольку однозначных драйверов для нового ралли пока нет. Если страхи вокруг торговой войны усилятся, цена может опуститься ближе к $80 тыс. Однако в случае позитивного сценария биткоин способен снова протестировать уровень $100 тыс. Такой сценарий возможен в том случае, если решение о создании криптовалютного резервного фонда будет воспринято участниками рынка как весомый фактор роста. В целом рынок остается в фазе ожидания, где любое неожиданное событие может резко изменить расстановку сил», — сказал Григорьев.

По его словам, Федеральная резервная система США не спешит понижать ключевую ставку, и, судя по риторике регулятора, до лета этого не произойдет, что удерживает ликвидность в экономике на жестком уровне и сказывается на рисковых активах, включая криптовалюту.

Григорьев добавил, что дополнительным негативным фактором для биткоина выступает усиление торговой войны между США, Канадой, Мексикой и Европой. Эксперт пояснил, что решение Вашингтона повысить пошлины усилило опасения по поводу мировой рецессии. Геополитическая напряженность, особенно связанная с возможным вовлечением Ирана в ближневосточный конфликт, добавляет волатильности на рынках, уточнил Григорьев.

По его словам, вдобавок президент США Дональд Трамп — мастер провоцировать неожиданные повороты на крипторынке: то он запускает собственный мемкоин и крипторынок летит вверх, то объявляет о пошлинах — и рынок летит вниз, то одобряет запуск резервного фонда криптовалют на федеральном уровне.

10 марта биткоин стоил около $81,3 тыс.

Ранее сообщалось, что биткоин станет стратегическим резервом США.

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