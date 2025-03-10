Сбер запустил подписку СберБизнес Прайм для предпринимателей

Сбер представил новую подписку СберБизнес Прайм для предпринимателей, которая предоставляет доступ к банковским и небанковским сервисам, бонусам и скидкам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Подписка позволяет настроить пакет услуг под нужды конкретного бизнеса, а ее стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от выбранных параметров. При этом параметры можно менять в любой момент.

Минимальная подписка доступна бесплатно и включает в себя пять платежей юрлицам, переводы физлицам до 300 тыс. рублей (для ИП) и внесение наличных на счет до 50 тыс. рублей. Для новых корпоративных клиентов платные варианты подписки доступны с бесплатным пробным периодом в первый месяц.

«Сбер ― это не только финансовые сервисы, но и консультационная, юридическая, IT-поддержка и другие нужные бизнесу продукты. Наши клиенты работают в разных сферах, у них разный масштаб бизнеса и разные требования к сервисам, поэтому мы разработали персонализированное решение, которое легко подстраивается под задачи конкретной организации», — рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбера Алексей Шашкин.

Отмечается, что подписка позволяет оформить СберБизнес Карту с бесплатным обслуживанием в первый год и возможностью получать до 5000 бонусов СберБизнес Спасибо ежемесячно, которые можно конвертировать в рубли. Также она дает доступ к бесплатным сервисам Сбера и его партнеров.

Одним из таких сервисов стал «Юрист для бизнеса», который предоставляет ежемесячно три устные консультации по правовым вопросам, три ведения переговоров от имени клиента, один звонок юриста от имени клиента, одну письменную консультацию по предпринимательской деятельности, три устные консультации по личным вопросам руководителей, а также безлимитный доступ к типовым документам и инструкциям.

Помимо этого, подписка включает в себя HR-сервис от Работа.ру и сервисы «Бухгалтерия для ИП», «E-invoicing и отчетность в государственные органы» «Моя бухгалтерия аутсорсинг», «Удаленная техподдержка», а также предоставляет доступ к 90-дневным пакетам интернет-эквайринга ЮKаssа.