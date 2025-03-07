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Яндекс Путешествия обновили механику отображения отзывов на отели и апартаменты

Яндекс Путешествия размеcтили отзывы постояльцев с подтвержденным бронированием
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Shutterstock

Отзывы гостей отелей с подтвержденным бронированием станут приоритетными на Яндекс Путешествиях. Теперь пользователи платформы будут в первую очередь видеть отзывы на отели и апартаменты тех, кто точно там побывал — то есть забронировал проживание и совершил поездку. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Мнения таких путешественников получат пометку «Наш гость» — она будет свидетельствовать о том, что отзыв гарантированно основан на личном опыте.

Таких отзывов на платформе уже более 80 тысяч. Наряду с ними на сервисе отображаются отзывы из Яндекс Карт — и те, и другие проходят предварительную модерацию, отметили в компании.

Руководитель Яндекс Путешествий Евгений Абрамзон назвал отзывы одним из ключевых факторов при выборе отелей или квартир для краткосрочной аренды. 

«В них путешественники делятся личным опытом и рассказывают об отеле или апартаментах то, чего нет в стандартном описании — например, как персонал справляется с нестандартными ситуациями. Эти детали часто влияют на выбор пользователей не меньше, чем общая оценка», — пояснил он.

По словам Евгения Абрамзона, отзывы помогают отельерам и владельцам апартаментов получать обратную связь и привлекать новую аудиторию. 

В среднем у объектов размещения в Яндекс Путешествиях бывает несколько сотен отзывов, а у крупных отелей и гостиничных сетей — до нескольких тысяч.

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