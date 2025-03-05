УК «Первая» предложила разрешить покупать криптовалюту в паевые фонды

Управляющая компания «Первая» предлагает разрешить покупать криптовалюту в паевые фонды. С такой инициативой выступил генеральный директор компании Андрей Бершадский на Форуме лидеров рынка доверительного управления от РА «Эксперт».

«Мы поддерживаем инициативу Минфина о создании биржевых торгов криптовалютой. Люди продолжают инвестировать в криптовалюты. Банк России оценил объем операций с криптовалютами со стороны россиян в 4,8 трлн рублей еще в 2023 году», — сказал он.

Он также отметил, что ETF на криптовалюты от управляющей компании BlackRock стал самым быстрорастущим фондом в мире и уже готовится обогнать крупнейший в мире фонд на товарные активы (SPDRGold Shares (GLD)).

«На наш взгляд, возможность инвестировать в криптовалюты через паевые фонды позволила бы снизить риски для самих инвесторов, так как они привлекают экспертизу профессиональных управляющих, получают диверсифицированный портфель, все это происходит на организованных торгах», — отметил Бершадский.