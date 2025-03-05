Операционные доходы МТС Банка выросли на 14% в 2024 году

Чистые комиссионные доходы МТС Банка достигли 31,7 млрд рублей в 2024 году

Операционные доходы МТС Банка выросли на 14% (до 73 млрд рублей) в 2024 году, следует из опубликованной годовой консолидированной финансовой отчетности банка.

Согласно отчету, скорректированная чистая прибыль выросла на 26,6% (до 15,8 млрд рублей), чистые процентные доходы до создания резервов – на 15,8% (до 41,6 млрд рублей), а чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы – на 11,1% (до 31,7 млрд рублей).

По словам председателя правления МТС Банка Эдуарда Иссопова, в прошлом году банк показал устойчивые финансовые результаты, не смотря на жесткую денежно-кредитную политику регулятора.

«Капитал банка увеличился на 47,4% до 112,4 млрд рублей, а розничный кредитный портфель после вычета резервов вырос на 12,1% – до 336,5 млрд рублей», — рассказал Иссопов.

Он добавил, что банк продолжит развивать востребованные транзакционные сервисы и масштабирует BNPL-сервис.

По мнению инвестиционного стратега УК «Арткапитал» Сергея Суверова, рост прибыли МТС Банка могло поддержать фондирование.

«Банк провел определенные мероприятия по увеличению присутствия в таких сегментах бизнеса, как кредитные карты и нецелевые кредиты. Это показало хороший рост.

МТС Банк остается одним из лидеров на рынке POS-кредитования, что позволяет достаточно активно монетизировать компетенции банка», — отметил Суверов.