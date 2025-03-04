В Доброграде обсудят стратегии создания идеального города для жизни

Комитет по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров проведет двухдневное выездное заседание в городе Доброград Владимирской области. Тема встречи — «Города присутствия бизнеса: как создать среду, куда хочется переехать с семьей и приглашать друзей». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Выездное заседание пройдет с 13 по 14 марта. Его участники — представители бизнеса и государственных ведомств обсудят, какие ценности первичны при удержании и привлечении человеческого капитала в регионы присутствия компаний, как должен выглядеть идеальный для жизни город, какие факторы делают территорию привлекательной для проживания, а также как соблюсти баланс между возможностями мегаполиса и уютом небольших городов.

Эксперты поделятся опытом и представят свои лучшие кейсы.

В числе спикеров — директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству компании ДОМ.РФ Марина Слуцкая, министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина, основатель Askona Life Group и города Доброград Владимир Седов и другие.

В первый день для участников организуют экскурсию по Доброграду и встречу с Владимиром Седовым. На второй стартует деловая программа в формате дискуссии. Также заседание будет включать работу тематических воркшопов, в ходе которых компании-участники смогут разобрать кейсы внедрения инициатив в городах присутствия.

Медиахолдинг Rambler&Co выступает одним из информационных партнеров мероприятия.

Доброград — первый город в России, создаваемый на частные инвестиции при поддержке государства. Он расположен во Владимирской области в 2,5 часах езды от Москвы.