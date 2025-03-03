Застройщики дачных домов смогут открывать возобновляемые кредитные линии в Сбере

Сбер открыл первую возобновляемую кредитную линию под эскроу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) для компании «Теремъ», сообщили в пресс-службе банка.

Это позволит подрядчику сократить операционные издержки и нарастить объемы строительства за счет быстрого доступа к финансированию.

Директор Департамента торгового финансирования Сбербанка Игорь Лысенко пояснил, что в связи с изменениями в жилищном законодательстве средства со счетов эскроу подрядчик может получить только после завершения строительства дома.

«У застройщиков частных домов возникает потребность в привлечении финансирования. Раньше мы кредитовали подрядчиков ИЖС под каждый отдельный договор строительного подряда с использованием счета эскроу. Возобновляемая кредитная линия стала ответом на запрос наших клиентов — лимит позволяет направить средства на строительство сразу нескольких домов», — заявил топ-менеджер компании.

Он уточнил, что финансирование в таком формате экономит время и деньги бизнеса и способствует развитию индивидуального жилищного строительства в России.

«Теперь застройщикам стало проще планировать работу отдела продаж, загрузку производства, гибко регулировать объемы строительства», — добавил Лысенко.

Возобновляемую кредитную линию для компании «Теремъ» он назвал стартовым проектом.

В будущем Сбер планирует сделать это решение доступным для всех подрядчиков, заверил Лысенко.

Директор по работе с ключевыми партнерами и стратегии развития товара компании «Теремъ» Дарья Костюкеевич рассказала, что работа с ипотечными кредитами по эскроу без возобновляемой кредитной линии была довольно жесткой, так как подрядчики не могли получать своевременный доступ к финансированию.

По ее мнению, введенные изменения предоставят больше свободы и гибкости застройщикам в управлении финансами.

Она убеждена, что возможность поддерживать стабильный денежный поток со временем может положительно повлиять на работу с партнерами и клиентами.

По итогам 2024 года Сбер занимает порядка 50% российского рынка эскроу ИЖС. Сегодня остатки по эскроу ИЖС в банке составляют 27 млрд рублей.