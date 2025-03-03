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«Аэрофлот» и VK Видео запустят гастрономические рейсы

«Аэрофлот» объявил о старте проекта «Полет со вкусом»
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Аэрофлот

Компания «Аэрофлот» и VK Видео при поддержке Alfa Only и при участии ресторанного холдинга Bellini Group запустят совместный проект «Полет со вкусом», который объединит авиаперелет с «высокой» кухней на специальных рейсах. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Шеф-повар и популярный блогер отправятся в разные города, чтобы рассказать зрителям о местных ресторанах.

Обзор будет осуществляться с двух точек зрения: шеф-повар даст профессиональную оценку блюдам, а блогер поделится впечатлениями и эмоциями от посещений ресторанов.

Гастрономический рейс станет первым «рестораном», где герои и пассажиры будут пробовать кулинарные изыски, приготовленные шеф-поваром.

На борту пассажирам предложат авторские блюда от знаменитых шеф-поваров, приготовленные специально для этого проекта.

Программу откроет рейс SU526 по маршруту Москва — Дубай, который состоится 10 апреля.

Пассажиры всех классов обслуживания смогут попробовать изысканные блюда от шеф-повара ресторана White Rabbit Владимира Мухина, обладателя звезды Michelin.

Программа гастрономических путешествий включает шесть тематических перелетов в разные города по одному в месяц в период с апреля по сентябрь этого года.

Информация о следующих гастрономических рейсах будет публиковаться на официальных страницах авиакомпании в социальных сетях.

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