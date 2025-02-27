«Газпром нефть» расширила сеть АЗС в России до 1549 станций, сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что в 2024 году в эксплуатацию было введено 45 новых автозаправочных станций.

Более половины открытых станций с расширенным числом топливозаправочных колонок, кафе и магазинами товаров в дорогу находятся на новых федеральных автомобильных трассах, среди которых М-4 (Москва – Ростов-на-Дону), М-12 (Москва – Казань), М-11 (Москва – Санкт-Петербург) и другие.

Также в течение 2024 года компания активно развивала сервисную инфраструктуру для обслуживания электротранспорта на своих АЗС и на локациях партнеров. Всего количество электрозарядных станций под брендом «Розетка» достигло 100. С их помощью владельцы электромобилей могут зарядить батарею за 30 минут.

Как отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский, развитие розничной сети компании идет по трем направлениям.

«Открытие на федеральных магистралях новых мультиформатных станций для автопутешественников, модернизация и обновление действующих городских АЗС, запуск автоматических экспресс-станций. Также открытие АЗС несет дополнительный социальный эффект – только в прошлом году нами было создано свыше 500 новых рабочих мест в регионах деятельности», — сказал он.