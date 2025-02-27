«Роснефть» провела в Ачинске экологические уроки о полярном медведе для школьников

Ачинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), входящий в состав нефтеперерабатывающего комплекса «Роснефти», совместно с «Движением первых» организовал цикл образовательных занятий. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Отмечается, что в экологических уроках приняли участие более 100 учеников подшефных детских садов и школ Ачинска. Темой уроков стал полярный медведь — крупнейший наземный хищник планеты.

В рамках мероприятия волонтеры предприятия познакомили детей с особенностями Крайнего Севера и его фауны, рассказали о повадках белого медведя и программах «Роснефти» по защите этого вида, а также других представителей флоры и фауны Арктики.

Также детям рассказали о методах сохранения биоразнообразия и задачах защиты экосистем северных регионов. Кроме того, экологи завода передали в образовательные учреждения города научные материалы и методические пособия для дальнейшего использования в учебном процессе.

Как уточнили в «Роснефти», волонтерское движение Ачинского НПЗ активно привлекает молодое поколение к участию в экологических проектах. Отмечается, что каждый год предприятие реализует свыше 20 акций, направленных на просвещение школьников и подростков в сфере охраны окружающей среды и ознакомления с особенностями экосистем Красноярского края.

Отмечается, что традиционными экологическими мероприятиями стали субботники, акции по высадке деревьев, сбор пластика и бумаги для вторичной переработки, а также тематические уроки и конкурсы.