Сбер совместно с РУДН откроет кампус цифровых технологий

Сбер и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) откроют совместный кампус «Школы 21», сообщает пресс-служба банка.

Соглашение об этом подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор РУДН Олег Ястребов.

Как рассказал Греф, открытие «Школы 21» в одном из ведущих вузов страны станет возможностью получить актуальные цифровые навыки одновременно с основным высшим образованием.

«Методика обучения школы «равный равному» помогает налаживать контакты между студентами из разных стран мира и развивать межкультурную коммуникацию. Во время обучения участники развивают также и «мягкие» навыки, которые важны для успешного трудоустройства и продолжения карьеры. Уверен, что знания, которые дает школа, обязательно пригодятся студентам РУДН в их дальнейшей профессиональной сфере, особенно на международном уровне», — добавил глава Сбера.

В Сбере уточнили, что методика обучения по методике «равный равному» близка интернациональному РУДН, в котором сегодня получают высшее образование студенты из более 160 стран.

Отмечается, что учиться в школе смогут студенты вуза, достигшие 18 лет. При этом каждый год кампус сможет обучать порядка 150 студентов.

В свою очередь, Ястребов назвал Сбер важным партнером для РУДН, так как банк является носителем актуальных практических компетенций в области IT, ИИ и финтеха.

«Возможности обучения этим компетенциям повысят конкурентоспособность наших ребят на рынке труда. Системно мы уже готовим специалистов «нового поколения» на базе Факультета искусственного интеллекта РУДН, одним из партнеров которого является Сбер. А ресурс «Школы 21» будет доступен студентам всех 17-ти факультетов и институтов РУДН», — уточнил он.

Кроме того, соглашение сторон предполагает проведение совместных исследований по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и запуск проектов по внедрению ИИ в приоритетных направлениях РУДН. Также планируется проведение совместных мероприятий с участием международных экспертов и партнеров из стран-участниц БРИКС и других государств.