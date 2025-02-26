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«МегаФон» ускорил подписание договоров об оказании услуг связи

Абоненты «МегаФона» смогут заключать договор с помощью QR-кода
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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

У клиентов «МегаФона» появилась возможность заключать договоры об оказании услуг сотовой связи с помощью QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги», сообщает пресс-служба компании.

Опцией можно воспользоваться при наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» и установленных на телефоне приложений «Госуслуги» и «Госключ».

Заключить договор таким способом можно очно в салоне связи «МегаФона». При обращении сотрудник оператора сформирует QR-код, который необходимо отсканировать в мобильном приложении «Госуслуги». После дачи согласия на обработку и передачу данных клиент сможет начать процесс заключения договора и выбрать тарифный план.

В компании отметили, что новая услуга позволит клиентам экономить время. Как показали тесты, с помощью QR-кода вся процедура занимает три минуты вместо нынешних 6-9 минут.

Как отметили в компании, сокращение времени также позволит оптимизировать трудозатраты персонала в пунктах продаж, высвободив время сотрудников на другие процедуры. В частности, речь идет о приеме платежей за связь, которые ранее осуществлялись через терминалы.

Пока услуга доступна только клиентам «МегаФона», в дальнейшем планируется ее распространение и на абонентов Yota.

«Уже сейчас при определенных операциях допускается использование цифровых удостоверений личности, и эта практика со временем будет только расширяться.
Оформление договора связи с использованием QR-кода происходит в автоматическом режиме, что обеспечивает дополнительную защиту для наших клиентов», — рассказал директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов, отметив, что в компании прогнозируют на новую услугу высокий спрос.

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