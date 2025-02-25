X5 Group начала работу с более 1500 новыми компаниями в 2024 году

Торговые сети компании X5 Group «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» наладили сотрудничество с 484 новыми поставщиками из Центрального федерального округа России в 2024 году. Таким образом, регион обогнал другие субъекты страны по числу новых партнеров компании. Об этом сообщили в пресс-службе X5 Group.

В X5 Group подсчитали, что среди новых поставщиков сети магазинов из ЦФО — 31 индивидуальный предприниматель, 99 малых и 312 микропредприятий.

В Москве, Подмосковье и Калужской области партнерство с компанией заключили 289, 101 и 12 новых поставщиков соответственно. Чаще всего партнеры из ЦФО поставляли в «Пятерочку», «Перекресток» и «Чижик» фрукты, овощи, а также кулинарию.

Дальневосточный федеральный округ занял второе место по количеству поставщиков, заключивших договоры с сетью магазинов, входящих в X5 Group. На третьем месте по этому показателю — поставщики из Приволжского федерального округа.

Всего за прошлый год компания начала работать с 1535 новыми поставщиками, из которых 1082 — российские. Среди новых партнеров X5 Group 650 компаний являются микропредприятиями, 240 — малыми предприятиями. Самыми активными стали поставщики фруктов и ягод, овощей, зелени и грибов, хлеба и хлебобулочных изделий, а также газированных напитков и воды – в общей сложности это более 550 партнеров. На конец 2024 года на полках торговых сетей Х5 Group была представлена продукция от 7429 поставщиков.

Также в 2024 году компания наладила сотрудничество более чем с 450 зарубежными компаниями из Китая, Узбекистана, Турции и Азербайджана. Большинство зарубежных поставщиков сосредоточены на таких товарных категориях, как экзотические фрукты и ягоды, овощи, вино, восточные сладости, чипсы, снеки и сухие завтраки.

В целом, доля малых, микро- и средних предприятий среди всех поставщиков X5 в 2024 году превысила 63%.