В Сбере заявили о тенденции к замедлению кредитного портфеля

За декабрь корпоративный портфель Сбера снизился на 1,4%, рассказал в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
Он отметил, что в январе портфель также снизился на 0,8%.
«В феврале-марте возможно продолжение снижения портфеля или рост около нуля», — сказал он.
По словам Ведяхина, из-за высокой ключевой ставки снизилась и инвестиционная активность компаний.
Он добавил, что в России снижается доля просроченной задолженности в портфеле кредитов юрлиц.
«Сбер имеет большой накопленный опыт работы урегулирования сложных ситуаций, ориентируясь, в первую очередь, на выбор кредитной, а не дефолтной стратегии», отметил Ведяхин.
Он подчеркнул, что в Сбере не наблюдают массовых запросов на реструктуризации. Он добавил, что банк готов к этому и в случае точечных кейсов решения будут приниматься исходя из специфики ситуации.
Также в своем интервью Ведяхин рассказал о желании Сбера сделать ИИ доступным для широкого круга людей.