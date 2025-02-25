В Сбере заявили о тенденции к замедлению кредитного портфеля

Александр Ведяхин: корпоративный кредитный портфель снизился на 1,4% за месяц

За декабрь корпоративный портфель Сбера снизился на 1,4%, рассказал в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что в январе портфель также снизился на 0,8%.

«В феврале-марте возможно продолжение снижения портфеля или рост около нуля», — сказал он.

По словам Ведяхина, из-за высокой ключевой ставки снизилась и инвестиционная активность компаний.

Он добавил, что в России снижается доля просроченной задолженности в портфеле кредитов юрлиц.

«Сбер имеет большой накопленный опыт работы урегулирования сложных ситуаций, ориентируясь, в первую очередь, на выбор кредитной, а не дефолтной стратегии», отметил Ведяхин.

Он подчеркнул, что в Сбере не наблюдают массовых запросов на реструктуризации. Он добавил, что банк готов к этому и в случае точечных кейсов решения будут приниматься исходя из специфики ситуации.

Также в своем интервью Ведяхин рассказал о желании Сбера сделать ИИ доступным для широкого круга людей.