В Сбере рассказали о выданных кредитах малому бизнесу по программе Корпорации МСП

Малый бизнес получил в Сбере более 180 миллиардов рублей без залога

В 2024 году российские владельцы малого бизнеса малые получили в Сбере 22 тыс. кредитов без залога с «зонтичным» поручительством Корпорации МСП на общую сумму 181,1 млрд рублей. Поручительство корпорации составило половину этой суммы, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Таким образом Сбер стал лидером по объему и количеству выданных кредитов по этой программе, уточнили в компании.

Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин констатировал, что для развития бизнеса и наращивания оборотов часто нужно дополнительное финансирование.

Он отметил, что Сбер предоставляет широкую линейку кредитных продуктов, при этом кредит под залог открывает возможность привлечения более существенных сумм.

«Однако, если обеспечение отсутствует, можно воспользоваться инструментом «зонтичного» поручительства Корпорации МСП, доступным в рамках государственной поддержки», — пояснил он, добавив, что эта мера позволяет компаниям получать необходимое финансирование даже при отсутствии собственного залога.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что механизм «зонтичных» поручительств зарекомендовал себя в качестве одного из эффективных инструментов, который помогает малому и среднему бизнесу расширить доступ к финансовым ресурсам.

При недостатке или отсутствии залога возможности получения бизнесом финансовой поддержки остаются открытыми, добавил он.

По его словам, «зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам- партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств для выдачи кредитов предпринимателям.

«Такие поручительства покрывают до 50% суммы кредита. Максимальный размер поручительства — 1 млрд рублей, срок — до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса», — сказал Александр Исаевич.

Он уточнил, что эта программа реализуется Корпорацией МСП в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».