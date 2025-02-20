Негосударственный пенсионный фонд «Альфа НПФ» объявил доходность за 2024 год

Клиенты «Альфа НПФ» от Альфа-Банка получили 21,56% годовых по итогам 2024 года. Об этом сообщили в негосударственном пенсионном фонде финансовой организации.

Генеральный директор «Альфа НПФ» Лариса Горчаковская назвала доходность одним из ключевых факторов, по которым клиент выбирает фонд для открытия программы долгосрочных сбережений (ПДС).

Она отметила, что негосударственный пенсионный фонд Альфа-Банка отвечает этому запросу, добавив, что доходность клиентов по результатам 2024 года сравнима со ставками по депозитам.

Она выразила уверенность, что такой результат позволит НПФ нарастить объемы продаж в каналах своего основного партнера — Альфа-Банка, подчеркнув, что клиенты банка уже привыкли к технологичности и высоким стандартам сервиса.

«Безусловно, мы будем привлекать клиентов и за периметром банка. Так, весной мы планируем предоставить клиентам возможность перевода пенсионных накоплений в «Альфа НПФ» для последующей их трансформации в средства ПДС», — добавила Лариса Горчаковская.

Кроме этого, она отметила, что НПФ продолжит расширять продуктовую линейку и комбинировать программу долгосрочных сбережений с другими продуктами группы для того, чтобы обеспечить клиентам максимальную доходность.

Напомним, негосударственный пенсионный фонд «Альфа НПФ» начал оформлять договоры по программе долгосрочных сбережений с 25 ноября 2024 года. За это время счета в «Альфа НПФ» открыли более 26 тыс. человек.