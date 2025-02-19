В Сбере завили о планах провести 4,5 млн изменений IT-ландшафта в 2025 году

Сбер осуществил 3,5 млн изменений ИТ-ландшафта в 2024 году, цель на этот год — 4,5 млн. Об этом в ходе дискуссии «Киберустойчивость финансового рынка в эпоху импортозамещения» уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

Он рассказал, какие ИТ-задачи удалось решить и какие вызовы стоят перед банком сегодня.

«Мы пересмотрели архитектуру и сделали скачок через одно поколение платформ, переизобрели себя на новом технологическом стеке, перешли на платформенный бигтех-ландшафт, который мы не просто построили, но и импортозаместили», — отметил он.

По его словам, для полной отказоустойчивости и непрерывности новой ИТ-архитектуры в Сбере выработаны обязательные требования надежности к критическим системам. Он подчеркнул, что вместо нескольких крупных монолитов новая архитектура состоит из примерно 200 бизнес-способностей, каждая из которых работает на микросервисах.

«В результате мы готовы к следующему технологическому укладу, который сейчас начинается. Потому что переход в эру GenAI и мультиагентных процессов невозможен без тотальной цифровизации базовых процессов — точно так же, как искусственный интеллект невозможен без данных. Организация сначала должна научиться работать с данными, а потом уже может подступаться к искусственному интеллекту. Так и здесь», — сказал Меньшов.

По его мнению, банку важно завершить цифровую трансформацию операционных процессов и перейти на цифровые бизнес-способности, которыми в будущем смогут управлять AI-агенты.

Он уточнил, что в этом году Сберу предстоит огромное количество доработок DevOps-циклов процессов, включая использование искусственного интеллекта в разработке в больших объемах. Среди важнейших задач он выделили ускорение, надежность нового ИТ-ландшафта и дальнейшее импортозамещение.