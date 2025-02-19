Яндекс Еда и Деливери помогут с продвижением новым ресторанам на платформе

Яндекс Еда и Деливери запустят программу поддержки для новых партнеров, начисляя бонусы на старте продвижения по модели CPA (Cost per Action, или стоимость действия), сообщает пресс-служба платформы. На это выделят порядка 150 млн рублей в течение 2025 года.

Предполагается, что инструмент поможет новым ресторанам улучшить видимость для клиентов и увеличить количество заказов в среднем на 34%.

«Мера стала ответом на заявления партнеров — рестораторы неоднократно заявляли о необходимости поддерживать новичков в рамках мероприятий сервисов», – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что бонусы начислят ресторанам, присоединившимся к сервисам с 1 января 2025 года. Средства можно использовать на инструменты CPA в течение 10 дней. Мера поддержки будет действовать для всех новых участников до конца года.

«Пользователи делают большинство заказов из первых мест выдачи ленты ресторанов, поэтому программа поможет новичкам стать заметнее на сервисах и выйти на более широкую аудиторию. По оценкам сервисов, за год начисления получат более 20 тысяч новых ресторанов», – сообщили в компании.

Как рассказал ресторатор, основатель группы компаний Hurma, создатель гастрономического фестиваля Gastreet Дмитрий Левицкий, в первое время на сервисе доставки ресторану очень важно разобраться во всех инструментах продвижения, а также начать получать заказы и становиться заметнее для пользователей.

«Я как представитель ресторанного сообщества вижу потребность отрасли в помощи и вижу важность в такой программе поддержки. Это даст новичкам возможность попробовать инструменты продвижения и увеличить число заказов», – добавил он.

Сообщается, что программа охватывает всех партнеров независимо от региона и действует только для тех заведений, которые не использовали инструменты продвижения платформы в течение первых двух недель работы.

Отмечается, что Яндекс Еда в рамках развития программ поддержки ресторанов в 2024 году провела собственную конференцию «Тема Еды» в разных городах и «Консалтинг для региональных рестораторов».