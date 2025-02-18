ВТБ в 2,5 раза увеличил поддержку туристической отрасли в 2024 году

ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса из сферы туризма и гостеприимства более 2,3 тыс. кредитов на 258 млрд рублей в 2024 году. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе банка.

Больше всего кредитных средств на финансирование туристических объектов получили Краснодарский край, на который пришлось 85 млрд рублей, Москва и Московская область — более 70 млрд рублей, а также Алтайский край — 19 млрд рублей.

Портфель банка по программе льготного кредитования составил 32,2 млрд рублей по итогам 2024 года, увеличившись за год практически вдвое.

Член правления ВТБ Руслан Еременко отметил, что во многих регионах предприниматели видят потенциал внутреннего туризма и инвестируют в развитие необходимой инфраструктуры, повышая качество сервиса туристических объектов.

«За прошлый год мы поддержали большое количество знаковых для страны проектов: от аквапарков и новых подъемников на горнолыжных курортах, до расширения номерного фонда гостиниц. В этом году мы ожидаем повышенный интерес инвесторов на реализацию новых туристических проектов и поддержим их инициативы», — отметил он.

Среди крупных проектов, которые ВТБ поддержал в прошлом году — развитие туристического кластера на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии (объем кредитования составил 5,2 млрд рублей), возведение гостинично-санаторного комплекса во Владикавказе (4,4 млрд рублей), возведение аквакомплекса «Большая вода» в Челябинске (3,6 млрд рублей), строительство многофункционального комплекса с четырехзвездочной гостиницей и спа-центром в Тобольске Тюменской области (1,3 млрд рублей) и другие.

По данным аналитического сервиса Первый ОФД (входит в Группу ВТБ), в 4 квартале 2024 года траты россиян, которые являются клиентами ВТБ, внутри страны на отели и гостиницы выросли на треть — до 19 млрд рублей. В целом перед новогодними праздниками россияне потратили около 75 млрд рублей на туристические услуги. При этом треть этой суммы пришлась на оплату транспортных услуг, а пятая часть — на покупку готовых туров.