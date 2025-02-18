Китайский бизнес вложил более 2,2 млрд рублей в продвижение через VK Рекламу

В VK Рекламе появился китайский язык, сообщает пресс-служба VK.

Китайским пользователям доступны все функции, включая инструменты автогенерации текстовых, визуальных и видео креативов.

В VK отметили, что пользователь может ввести запрос с описанием уникального товарного предложения (УТП) на китайском языке, а генеративный ИИ самостоятельно переведет его на русский.

В данный момент китайский язык доступен для кабинетов рекламодателей и клиентских кабинетов агентств. В дальнейшем VK Реклама дополнит перевод статусов модерации, справочной информации и другие.

Как отметил директор по продукту VK Реклама Яков Стинский, китайские рекламодатели вкладывают все больше инвестиций в продвижение на платформе.

«В 2024 году они потратили в VK Рекламе более 2,2 млрд рублей, это в почти в три раза больше, чем годом ранее. При этом в четвертом квартале 2024 года — более 750 млн рублей», — рассказал он.

Самой популярной категорией у китайских рекламодателей стали «Игры», «Отдых и развлечения», «СМИ» и «Бытовая техника и электроника».