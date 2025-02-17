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Активистка, заявившая о рождении ребенка от Илона Маска, обвинила его в гостинге

Daily Mirror: Эшли Сент-Клер обвинила Маска в отказе признавать их ребенка
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stclairashley/X

Консервативная активистка Эшли Сент-Клер обвинила американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска в гостинге. (от англ. ghosting; ghost — «призрак») — резкое прекращение каких-либо отношений без предупреждения и объяснения возможных на то причин. Об этом пишет Daily Mirror.

«Пять месяцев назад я приветствовала нового ребенка в этом мире. Илон Маск — отец», — написала Сент-Клер в своем аккаунте в соцсети X в минувший День святого Валентина.

Маск ответил лаконичное «Ого» на пост Сент-Клер. В ответ она заметила, что пыталась в течение нескольких дней связаться с предпринимателем, но упрекнула его в том, что он избегает общения с ней и не признает общего ребенка.

До этого бывшая жена Маска, певица Граймс, осудила его решение взять сына X Æ A-Xi на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она считает, что ребенок не должен быть таким публичным ради его безопасности.

Во время визита сын Илона Маска вытер козявки о стол от королевы Виктории в Овальном кабинете.

Ранее Илон Маск назвал бюрократию неизбираемой четвертой ветвью власти США.

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