Сервис бронирования МТС Travel поменяет название и переедет на платформу Bronevik.com

С начала марта пользователи МТС Travel будут перенаправляться на Bronevik.com

С 3 марта сервис бронирований отелей и апартаментов МТС Travel переместится на платформу Bronevik.com. При заходе на сайт сервиса пользователи будут автоматически перенаправляться по адресу travel.bronevik.com, туда же будут перенесены их личные кабинеты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что процесс бронирования через платформу значительно не изменится — под брендом Bronevik.com сохранятся привычный интерфейс и раздел «Мои поездки» с текущими и архивными бронированиями. Служба поддержки продолжит работать круглосуточно.

Уже оформленные ранее через МТС Travel бронирования будут обслуживаться в полном объеме. Никаких дополнительных действий для подтверждения заказа туристам делать не придется, заверили в компании.

Решение о переносе платформы объяснили изменением стратегии travel-вертикали МТС. В 2025 году вертикаль сосредоточится на B2B-направлении бизнеса — развитии Bronevik.com как поставщика отельной базы для туристических агрегаторов, агентств делового туризма, турагентств.

Планируется, что платформа Bronevik.com будет наращивать продажи отелей из своей базы в различных каналах и развивать такие продукты для отельеров, как аналитика, программа лояльности и прочие.

Работа сервисов под единым брендом и на одной платформе сделает бизнес-процессы более эффективными, считают в МТС Travel.

Напомним, платформа Bronevik.com основана в 2008 году, в 2022 году вошла в часть экосистемы МТС.

Компания работает напрямую с 90 тыс. объектов размещения по России и странам ближнего зарубежья. По итогам 2024 года количество бронирований через Bronevik.com увеличилось более чем на четверть, а количество отелей, апартаментов, гостевых домов, глэмпингов и других объектов в базе выросло в полтора раза.

По данным TravelLine, Bronevik.com входит в топ-3 каналов продаж отелей в России с долей более 11%.