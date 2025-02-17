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Корпорация МСП поддержит малый и средний бизнес Анапы и Темрюкского района

Корпорация МСП поможет с реструктуризацией кредитов бизнесу в Краснодарском крае
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Unsplash

Корпорация МСП запустила для малого и среднего бизнеса Анапы и Темрюкского района в сфере гостиниц и общепита упрощенный процесс реструктуризации кредитов, обеспеченных гарантиями и поручительствами корпорации, сообщает пресс-служба корпорации.

Банки-партнеры также уже получили рекомендации по реструктуризации кредитов таких компаний.

Для оказания консультационной помощи по юридическим вопросам и мерам поддержки предпринимателей в районах Краснодарского края с режимом ЧС Корпорация МСП открыла горячую линию 8-800-100-11-00 (добавочный 8).

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что накануне начала туристического сезона малый и средний бизнес Анапы и Темрюкского района оказался в сложной ситуации.

«Корпорация МСП готова оказать предпринимателям необходимую поддержку и открыла специальную горячую линию, где можно узнать обо всем, что касается получения помощи. Каждое обращение будет рассматриваться индивидуально в приоритетном порядке. Для оперативного решения вопросов мы работаем в связке с профильными министерствами и ведомствами и регионом», — подчеркнул он.

Открыть горячую линии для поддержки малого и среднего бизнеса Анапы и Темрюкского района Корпорации МСП поручила правительственная комиссия для координации работ по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе под председательством вице-премьера Виталия Савельева.

Напомним, в августе 2024 года Корпорация МСП организовывала специальную горячую линию для малого и среднего бизнеса приграничных регионов с режимом контртеррористической операции. Более 80% обращений от предпринимателей касалось правовых вопросов и специальных мер поддержки для них. Также представителей бизнеса интересовали льготный лизинг, получение займов в государственных микрофинансовых организациях, помощь с заключенными контрактами по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

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