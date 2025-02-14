Рязанских предпринимателей пригласили принять участие в проекте «Платформа роста»

Более 20 рязанских брендов смогут получить поддержку Wildberries и АСИ

Более 20 брендов из Рязанской области смогут получить поддержку «Платформы роста» — проекта компании РВБ (Объединенной компании Wildberries и Russ) и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Об этом на встрече с предпринимателями рассказали главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян и губернатор Рязанской области Павел Малков.

К проекту смогут присоединиться рязанские производители строительных материалов, мебели, охранных систем, товаров для творчества, одежды и аксессуаров, игрушек и другой продукции.

Роберт Мирзоян отметил, что оборот товаров продавцов из Рязанской области на Wildberries увеличился в прошлом году на 71%, а благодаря поддержке проекта, динамика сохранится и в текущем году.

«Весь мир двигается в сторону перехода на платформенную экономику — и те шаги, которые сегодня предпринимает РВБ, позволят помочь не только российскому, но и международному бизнесу», — заявил он.

Главный исполнительный директор РВБ подчеркнул, что «Платформа роста» решает задачи национального масштаба, поддерживая малый и средний бизнес, открывая доступ к знаниям, рекламным каналам, аналитике и инструментам продвижения.

«Мы помогаем участникам проекта использовать эти механизмы эффективно, формируя доверие к бренду и стимулируя продажи не только в России, но и на международных рынках», — сказал Мирзоян.

Глава региона Павел Малков сообщил, что Рязанская область стала одним из первых участников пилотного проекта в стране.

«На «Платформе роста» рязанские предприниматели получат новые инструменты, возможности и навыки для увеличения онлайн-продаж. Со своей стороны мы готовы оперативно совершенствовать меры поддержки и снижать административные барьеры», — отметил губернатор.

Участникам встречи напомнили, что в рамках старта «Платформы роста» в Рязанской области был запущен образовательный интенсив для представителей бизнеса.

Эксперты Центра развития предпринимателей PRO Wildberries рассказали предпринимателям о том, какие знания о продвижении товаров и масштабировании бизнеса они смогут получить.

Напомним, проект «Платформа роста» был запущен компанией РВБ и АСИ и презентован президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АСИ в январе.