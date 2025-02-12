Яндекс пригласит рекордное количество стажеров

Яндекс увеличит количество стажеров на 20% в 2025 году

В этом году Яндекс запускает обновленную программу стажировок и планирует пригласить на них 2800 стажеров — на 20% больше, чем в 2024 году. При этом попробовать проявить себя в команде смогут не только технические специалисты — появилось направление бизнес-стажировок для гуманитариев и экономистов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Основные направления стажировки остаются прежними: фронтенд-, бэкенд-разработка, машинное обучение, аналитика и мобильная разработка. На них приходится около 80% вакансий.

Студенты нетехнических специальностей смогут развиваться в области финансов, маркетинга и PR, управления продуктами и проектами, HR, закупок и юриспруденции. Набор первых участников бизнес-стажировки начнется в марте, за год число таких стажеров вырастет до 500.

Получить опыт работы в компании можно будет в офисах Яндекса в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Минске, Воронеже, Казани и других городах.

В компании отметили, что стажировка оплачивается, длится от трех до шести месяцев, ее можно совмещать с учебой.

По словам руководителя направления по работе с молодежью в Яндексе Марины Максимовой, компанию все чаще выбирают для стажировки и первой работы. Больше половины стажеров остаются в штате и быстро дорастают до руководящих должностей.

«Почти треть наших разработчиков — это бывшие стажеры. Мы общаемся с молодыми специалистами, хорошо понимаем их запросы и постоянно адаптируем программу», — пояснила она.

Стажеры работают практически во всех сервисах Яндекса и решают реальные задачи бизнеса: от разработки ИИ-технологий до развития промышленных роботов и автономного транспорта. У каждого участника есть ментор, который помогает влиться в команду.

В 2024 году 54% стажеров перешли в штат и продолжили работу в компании.

Чтобы молодым людям было легче адаптироваться в команде, компания организует студенческие фестивали, онлайн-лекции, буткемпы и другие мероприятия.

За все время работы программы компания наняла в штат более 10,5 тыс. стажеров.