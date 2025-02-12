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В СберИнвестициях рассказали о самых успешных инвестиционных идеях 2024 года

Самой доходной идеей от экспертов СберИнвестиций стала покупка акций ЮГК
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Shutterstock

Наиболее доходной инвестиционной идеей 2024 года от экспертов СберИнвестиций стала покупка акций ЮГК, сообщили в пресс-службе Сбера.

Рост котировок компании составил 55,1% — с 0,64 рубля до 1 рубля, чему способствовало удорожание золота на 16,6%.

В числе других успешных идей в компании отметили покупку акций Яндекса (+53,6%), росту которых способствовала редомициляция компании, а также бумаги Whoosh (+30,6%), укрепившиеся на фоне растущей популярности сервиса кикшеринга (краткосрочной аренды электросамокатов).

По словам директора управления электронных рынков Сбербанка Аиши Кубезовой, несмотря на невысокую привлекательность фондового рынка в прошлом году, отдельные инвестиционные стратегии позволили инвесторам значительно не просто получить доход, но и значительно опередить рынок.

«Например, одна из идей всего за 23 дня принесла доходность 31,7%. А наибольшую доходность — 55,1% — инвесторы получили за 78 дней», — сообщила Кубезова.

Она отметила, что компания фиксирует большой интерес к торговым идеям — с каждым годом аудитория пользователей растет.

«В этом году мы планируем публиковать идеи чаще, в том числе с коротким горизонтом», — добавила Кубезова.

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