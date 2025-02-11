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СберНПФ первым в России начислил инвестдоход по программе долгосрочных сбережений

Клиенты СберНПФ получили 17,8% годовых на свои вложения по итогам 2024 года
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

СберНПФ подвел итоги первого года работы программы долгосрочных сбережений (ПДС) с государственным софинансированием, сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.

Он отметил, что в 2024 году с ним заключили 1,9 млн договоров на участие в программе — это 68% всех заключенных россиянами договоров участия в ПДС. По его словам, всего россияне заключили 2,9 млн договоров участия в ПДС. При этом количество участников программы и внесенная ими сумма взносов значительно превысили планы Минфина на 2024 год.

Участники ПДС в СберНПФ в прошлом году вложили в нее 48 млрд рублей личных средств. 334 тысячи человек перевели на свои ПДС-счета 67 млрд рублей средств накопительной пенсии. Клиенты СберНПФ первыми в стране получили инвестиционный доход на вложения в ПДС, который составил 17,8% годовых.

Государственное софинансирование по ПДС за 2024 год должно поступить не позднее 1 августа 2025 года. С учетом инвестиционного дохода и государственного софинансирования, объем активов по договорам ПДС в СберНПФ по итогам 2024 года достигнет 141 млрд рублей.

Отмечается, что программа долгосрочных сбережений рассчитана на 15 лет и помогает накопить на стратегические цели: оплату обучения детей, покупку недвижимости, дополнительный доход в старости.

Участники ПДС имеют право получить налоговый вычет - до 400 тыс. рублей в год. Сумма возврата зависит от ставки, которая применяется к доходу человека. Например, при ставке 13% вернуть получится до 52 тыс. рублей.

По данным СберНПФ, программа долгосрочных сбережений больше привлекает женщин, они составляют 61% участников. По количеству заключенных договоров ПДС лидируют Москва (138 тыс.), Московская область (87 тыс.), Краснодарский край (77 тыс.), Нижегородская область (73 тыс.) и Пермский край (67 тыс.).

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