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Количество нативной рекламы в «VK Видео» выросло в два раза

Инвестиции в нативную рекламу на платформе «VK Видео» выросли в два раза
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VK Видео

Инвестиции в нативную рекламу на платформе «VK Видео» за 2024 год выросли в два раза и превысили 2,4 млрд рублей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

Основная доля интеграций приходится на проекты собственного производства «VK Видео», отметили в пресс-службе. Это шоу «Натальная карта», «Кстати», «Женский форум», «Большое шоу», «Сессия», «Дикая кухня». Размещают рекламу в таких роликах преимущественно компании финансового сектора, ритейла, e-commerce, бьюти и fmcg.

Лидерами по количеству рекламных интеграций среди блогеров стали Ида Галич, Влад А4, Сергей Минаев, Даня Крастер, Кукояки, Nansi & Sidorov, Александр Пушной. Всего за 2024 год на платформе было выпущено более 3 тыс. эксклюзивных роликов.

«Видеоформат привлекает большое число блогеров, авторов и зрителей: мы видим это по темпу роста VK Видео. В 2024 году суточное число просмотров роликов на платформе побило рекорд в 2,9 млрд, а количество авторов, создающих оригинальный контент, выросло на 52%», — прокомментировала вице-президент VK по B2B коммерции и операционному управлению Элина Исагулова.

«VK Видео» – российская видеоплатформа, где собраны видео и трансляции из «ВКонтакте», «Одноклассников» и других площадок экосистемы VK.

Ранее аналитики «VK Видео» подсчитали, что 71% российских поклонников аниме — мужчины.

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