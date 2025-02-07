В России стартовал первый публичный выпуск ЦФА для благотворительных целей

На платформе А-Токен 7 февраля провели размещение специального выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) от благотворительного фонда «Линия жизни». Об этом сообщается на сайте Альфа-Банка.

Отмечается, что фонд «Линия жизни», являющийся одним из ведущих организаций по поддержке тяжелобольных детей, выступил эмитентом данного выпуска.

Стоимость одного ЦФА установлена на уровне 100 рублей. Участие в программе позволяет инвесторам оказать помощь детям и способствовать приобретению медицинского оборудования для клиник по всей стране.

Как подчеркнули в банке, данный выпуск носит исключительно благотворительный характер. Предполагается, что участники не получат доход или возврат номинальной стоимости по истечении срока действия ЦФА. Объем эмиссии составил 500 тыс. ЦФА общей стоимостью 50 млн рублей, срок обращения — 1 месяц.

«Запуская ЦФА, мы понимали, что они создадут дополнительные возможности для привычных инвестиционных инструментов. Как лидеры рынка, мы чувствуем ответственность за развитие этого направления, включая его применение в сфере благотворительности», — отметил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

По его мнению, подобные примеры показывают не только инвестиционную ценность, но и социальную значимость активов. Он уточнил, что теперь каждый желающий получил возможность инвестировать в добрые дела и помочь детям, которым нужна помощь

В банке отметили, что прием заявок открылся 7 февраля и продлится до 21 февраля. Дата выпуска запланирована на 21 февраля 2025 года, а погашение состоится 21 марта 2025 года.