В ВТБ спрогнозировали рост объема рынка сбережений в 2025 году

ВТБ нарастил портфель рублевых пассивов до 10 трлн, увеличив свою рыночную долю до 18,5%, сообщает пресс-служба банка.

Как отметила заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений ВТБ Ольга Сердюкова, банк является одним из драйверов роста рынка вкладов и накопительных счетов в России.

«Практически каждый пятый рубль россияне хранят именно в нашем банке, и в этом году мы предложим нашим клиентам новые инструменты для выгодного размещения своих денежных средств», — рассказала она.

Также в ВТБ прогнозируют дальнейший рост рынка сбережений в 2025 году. По прогнозам ВТБ, по итогам первого полугодия рынок сбережений преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам года вырастет на 21% (до 68 трлн рублей).

В ВТБ отметили, что вклады занимают большую часть в структуре сбережений жителей России. По данным банка, россияне стремятся аккумулировать на депозитах как можно больше средств.

«Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигает 30% на срок 3 месяца», — отметили в банке.