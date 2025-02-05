А-Токен назвали лучшей платформой цифровых финансовых активов в России

Платформа А-Токен в 2024 году получила премию «Платформа года» и «Лидер по объему размещений» от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщается на сайте Альфа-Банка.

Кроме того, в кредитной организации уточнили, что провайдер Cbonds по итогам 2023 и 2024 годов признавал А-Токен лидером рынка. Также в декабре прошлого года А-Токен победил в номинации «Финансы и блокчейн» национальной премии «Меркурий» и получил звание «Проект года».

«Когда мы в Альфа-Банке запустили этот проект 2 года назад, о цифровых финансовых активах знали лишь единицы. Сегодня крупнейшие компании страны активно выпускают ЦФА, а десятки тысяч инвесторов доверяют нам свои средства», — рассказал директор инноваций Альфа-Банка Денис Додон.

По его мнению, проект перерос из формата стартапа в полноценный бизнес. При этом в Альфе ожидают, что 2025 год станет для платформы годом эффективности.

«Мы осознаем, что рынок развивается, обостряется конкуренция, поэтому для нас особенно важно сохранить лидерскую позицию и продолжать предлагать уникальные решения нашим пользователям», — сказал Додон.

Напомним, Альфа-Банк запустил платформу А-Токен в начале февраля 2023 года. Как уточнили в Альфе, за два года она стала лучшей платформой цифровых финансовых активов по объему размещений и количеству выпусков.

Отмечается, что на платформе выпускались эквиваленты традиционных финансовых инструментов в виде денежных требований и принципиально новые инвестиционные инструменты. Так, в 2024 году были запущены ЦФА на бриллианты, ЦФА на кино, ЦФА на арендный поток, ЦФА на жилые квадратные метры, ЦФА на кредиты и на многое другое.

На сегодняшний день в Альфа-Банке выпустили ЦФА на 265 млрд рублей, что составляет порядка 50% от всего объема в России. Сегодня на счету у А-Токен более 800 выпусков.