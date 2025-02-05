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В России выросли продажи неожиданного гаджета

«Ведомости»: в 2024 году в России продали больше 6 млн умных часов
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Ingram Images/Global Look Press

В России по итогам 2024 года купили 6,2 млн умных часов на общую сумму почти в 50 млрд рублей, написала газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков «Марвел-дистрибуции».

При этом в компании подчеркнули, что относительно итогов 2023 года, когда в России приобрели на 6,3 миллиона умных часов, продажи этой техники упали.

В свою очередь, аналитики «Платформа ОФД» считают, что продажи умных устройств увеличились на 5%. Средняя цена такой продукции, как считают в компании, тоже выросла в 2024 году относительно 2023 на 11%, до 7 тысяч 774 рублей.

В «Марвел-дистрибуции» самыми популярными брендами умных часов по итогам 2024 года назвали китайские Huawei, Xiaomi и Redmi, американскую Apple и южнокорейский Samsung.

В октябре «Ведомости» со ссылкой на сообщение представителей ретейлеров и дистрибьюторов писали, что в России наблюдался снижение спроса на умные часы и фитнес-браслеты среди российских покупателей. Такую динамику связывали с насыщением рынка и замедлением технологических инноваций.

Ранее были названы самые популярные у россиян смарт-часы и браслеты.

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