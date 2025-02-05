Wildberries & Russ создаст образовательную платформу для предпринимателей и сотрудников

Компания Wildberries & Russ создаст собственную образовательную платформу, программы которой будут рассчитаны на сотрудников, партнеров, студентов и представителей коммерческих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании.

Основой для платформы станут уже существующие проекты компании по развитию предпринимателей и специалистов Wildberries & Russ.

Задача компании — подготовка IT-кадров, обучение сотрудников и исполнителей, а также создание цифровых сервисов для онлайн-образования.

Директор по развитию инноваций и экосистемы Wildberries & Russ Игорь Коваль отметил, что компания запустила ряд проектов, направленных на поддержку и развитие профессиональных сообществ.

Создание образовательной платформы он назвал следующим эволюционным шагом, который позволит объединить уже существующие программы, создать на их основе обучающие курсы и обеспечить их доступность более широкой аудитории.

«Мы стремимся не только к консолидации образовательных инициатив, но и к активному внедрению новых технологий для повышения их эффективности. Поэтому мы совершенствуем нашу систему управления обучением (LMS), которая уже активно используется внутри компании», — заявил Игорь Коваль.

Он добавил, что в 2025 году систему управления обучением протестируют в Высшей школе логистики — совместном проекте с Дальневосточным государственным университетом путей сообщения.

«В дальнейшем мы рассчитываем, что LMS Wildberries & Russ будет запущена для сторонних пользователей и организаций», — уточнил топ-менеджер компании.

Кроме того, в Wildberries & Russ сообщили о разработке программы обучения «Мастер интеллектуального предпринимательства» — аналоге MBA, но для предпринимателей.

Тестирование модулей и курсов начнется в марте внутри компании. Запуск Школы интеллектуального предпринимательства планируется в сентябре.

Также компания развивает обучение предпринимателей в сфере электронной коммерции и создала внутренний учебный центр для специалистов на логистических объектах и офисных сотрудников.