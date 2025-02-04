Компанию BIOCAD признали лидером продаж онкологических препаратов в России

Биотехнологическая компания BIOCAD стала лидером по объему продаж противоопухолевых препаратов на фармацевтическом рынке России в сегменте госзакупок, свидетельствуют данные исследования фармацевтической компании IQVIAI. Об этом сообщили в пресс-службе BIOCAD.

Эксперты рынка отметили, что на такой результат повлияли поставки препарата «Пемброриа» (международное непатентованное наименование «Пембролизумаб») — первого зарегистрированного биоаналога пембролизумаба, одного из наиболее популярных иммуноонкологических препаратов, а также расширение портфеля инновационных лекарств.

По данным группы компаний Headway, объем рынка в сегменте госпитальных закупок этого препарата превысил 19 млн рублей в 2024 году.

В 2024 году более 50 тыс. человек с различными онкологическими заболеваниями получили терапию с применением препаратов BIOCAD на основе моноклональных антител, что на 64% больше, чем в 2023 году.

Препараты компании применяются при лечении рака легкого, меланомы, опухолей головы и шеи, рака молочной железы, колоректального рака и других злокачественных новообразований.

В BIOCAD отметили, что компания продолжает проводить клинические исследования новых опций терапии таких онкологических заболеваний, как резектабельная меланома кожи III стадии, рецидивный или метастатический тройной негативный рак молочной железы, серозный рак яичников высокой степени злокачественности и других.

Напомним, в январе препарат «Нурдати» (международное непатентованное наименование «Пролголимаб + Нурулимаб») — первая фиксированная комбинация моноклональных антител для лечения меланомы — внесли в обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это расширило доступ российских пациентов к современным методам терапии.

Кроме того, в 2024 году более 10 тыс. пациентов получили препарат «Экстимия» (эмпэгфилграстим), что на 33% больше по сравнению с предыдущим годом. Лекарство применяется для профилактики нейтропении — одного из наиболее серьезных осложнений химиотерапии, которое сопровождается критическим снижением уровня нейтрофилов и повышает риск тяжелых инфекций.