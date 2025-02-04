Аномально теплая зима сократила продажи пуховиков более чем на 20%

Первый ОФД: спрос россиян на пуховики за год упал на 21%

Необычно мягкая зима отразилась на продажах зимней верхней одежды: спрос россиян на пуховики в январе 2025 года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Торговые точки недополучили не менее 520 млн рублей из-за сокращения объемов продаж. Такие данные приводит Первый ОФД (входит в группу ВТБ).

В конце 2024 года россияне традиционно готовились к морозам, активно покупая утепленные куртки. В декабре спрос на зимнюю одежду вырос на 16% по сравнению с 2023 годом: перед Новым годом жители страны приобрели 415 тыс. пуховиков. Общая сумма продаж превысила 3,3 млрд рублей. Это на 7% больше, чем годом ранее.

Однако уже в январе, когда температура заметно повысилась, интерес к теплой одежде резко снизился. В первый месяц 2025 года было продано всего 246 тыс. пуховиков, что на четверть меньше, чем год назад. Выручка продавцов также просела на 25%, составив 1,66 млрд рублей.

В декабре 2024 года средняя цена пуховика снизилась на 7% по сравнению с предыдущим сезоном, составив 8,1 тыс. рублей. В январе средняя стоимость упала еще на 3%, до 6,7 тыс. рублей. Вероятно, свою роль сыграли ранние скидки и акции, которыми ритейлеры пытались поддержать продажи.

Ранее российские ученые назвали лучший наполнитель для пуховика.