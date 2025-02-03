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«Афиша» создала сценарий для культурно-гастрономической программы в Петербурге

«Афиша» поддержала гастроли театра «Шалом» в Санкт-Петербурге
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Кабаре ШУМ

«Афиша» подготовила две уникальные коллаборации с петербургскими заведениями для продвижения первых гастролей московского еврейского театра «Шалом» на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции, посвященной культурному событию, рассказала руководитель спецпроектов «Афиши» Анастасия Полякова.

Отмечается, что компания сыграла ключевую роль в организации гастролей, которые стали важным событием в культурной жизни обеих столиц.

По словам Поляковой, компании важно не только рассказывать, но и активно поддерживать культурно значимые инициативы. Она подчеркнула, что гастроли театра «Шалом» под руководством Олега Липовецкого входят в их число.

Так, в бистро Tel Aviv by Saviv до конца февраля гости смогут попробовать специальный сет, вдохновленный спектаклями театра. Кроме того, в кабаре ШУМ с 12 по 15 февраля будет доступно эксклюзивное комбо из бургера и коктейля по мотивам спектакля «Моня Цацкес — знаменосец». При этом зрители, купившие билеты на гастроли, получат аперитив в подарок.

Как рассказал Липовецкий, за последние три года репертуар театра полностью обновился. По его словам, теперь он включает в себя спектакли разных жанров — от сторителлинга до экспериментальных постановок.

В свою очередь, заместитель художественного руководителя Андрей Соколов, поблагодарил «Афишу» за поддержку, благодаря которой зрители смогут увидеть весь репертуар в одном гастрольном туре.

В «Афише» уточнили, что гастроли театра «Шалом» в Санкт-Петербурге стали примером успешного сотрудничества между культурными институциями и бизнесом. Отмечается, что компания оказала проекту не только организационную, но и креативную поддержку.

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