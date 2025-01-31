«Роснефть» назвали лучшей компанией нефтегазового сектора и присвоили ей индекс «ESG сбалансированный», следует из опубликованного рейтинга агентства Raex.

Индекс Raex, запущенный в 2023 году, состоит из 15 компаний с наивысшими значениями в области устойчивого развития.

Индекс рассчитывают на основе ESG-рэнкинга. По итогам 2024 года в него вошли 144 компании из России, Монголии и Казахстана.

Всего за последние 5 лет «Роснефть» направила на охрану окружающей среды более 440 млрд рублей, 270 млрд из которых составили «зеленые» инвестиции, а около 170 млрд рублей направили на очистку стоков, рекультивацию земель и другие работы по охране природы. Благодаря этому «Роснефть» на 25% сократила выбросы в атмосферу, снизила выбросы в водные объекты на 10% и сократила площадь нарушенных земель на 14%.

Также в 2024 году «Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой компанией с высоким ESG рейтингом АА, а рейтинг управленческой составляющей получил наивысшую оценку ААА.