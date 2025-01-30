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ВТБ признан одним из лучших работодателей в России

ВТБ стал одним из лучших работодателей России по версии HeadHunter
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Unsplash

ВТБ вошел в число лучших работодателей России среди крупнейших компаний по версии HeadHunter, сообщает пресс-служба банка.

Всего в рейтинг вошли 1729 компаний. При составлении рейтинга специалисты проанализировали 40 отраслей бизнеса из 72 регионов России. В голосовании приняли участие 131 тыс. человек.

Как отметил руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков, высокая оценка подтверждает устойчивый тренд на повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ среди профессионалов и руководителей.

«Это особенно важно для нас, учитывая масштабы найма персонала в массовом сегменте, которые реализует банк ВТБ. Мы гордимся тем, что наши усилия ценят как внешние соискатели, так и наши сотрудники», — сказал он.

При составлении рейтинга специалисты учитывали 4 параметра, среди которых предпочтения соискателей в выборе компании для построения карьеры, вовлеченность и лояльность работающих в компании сотрудников, уровень развития HR-процессов и отзывы бывших сотрудников.

Ранее ВТБ в четвертый раз получил «платиновый» статус в рейтинге Forbes и вошел в первую группу компаний-лидеров в рейтинге РБК.

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