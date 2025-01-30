ВТБ будет развивать партнерские программы с крупнейшими российскими компаниями

ВТБ планирует развивать партнерские программы. В 2025 году банк расширит взаимодействие с крупными игроками в сферах телекома, транспорта, маркетплейсов и финтеха. Это позволит привлечь в банк до 1,5 млн розничных клиентов. Об этом журналистам заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Он напомнил, что в прошлом году коллекция партнерских сервисов банка пополнилась такими крупными брендами, как РЖД, «Аэрофлот», «Мегафон», «М.Видео», «Эльдорадо», Т2 и другими.

«Совместно с партнерами мы собираем корзину преимуществ от привычных клиентских операций и делимся ими с пользователями. Для нас это не просто продуктовые бонусы: мы нацелены на создание экосистемы, которая будет максимально удобной и выгодной для всех россиян», — пояснил Георгий Горшков.

Стратегической задачей банка он назвал привлечение клиентов на долгосрочное сотрудничество с ВТБ.

Напомним, в 2024 году ВТБ запустил кобрендинговую карту с «Аэрофлотом», предлагая клиентам накапливать мили и бонусы. В партнерстве с Т2 стал доступен вклад с повышенной ставкой.